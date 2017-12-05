Завтра в домах в центральном районе Киева не будет воды

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 18995 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34309 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103421 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111706 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132992 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107096 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108582 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113267 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117455 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123216 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Завтра в домах в центральном районе Киева не будет воды

Завтра в домах в центральном районе Киева не будет воды

Киев  •  УНН

 • 14131 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Шевченковском районе столицы в среду временно ограничат водоснабжение ряда домов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 22:30 6 декабря до 7:30 7 декабря может быть отключено водоснабжение ряда домов в Шевченковском районе", - сообщили в КГГА со ссылкой на информацию "Киевводоканала".

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В частности, предусмотрено ограничение водоснабжения на улице Терещенковской №№ 2, 3, 4, 4-А, 4-Б, 5, 7/13 и бульваре Т.Шевченко № 10, № 11, № 12 (жилые дома).

Как отметили в "Киевводоканале", временное ограничение необходимо для проведения ремонта, что обеспечит надежную работу систем водоснабжения.

Напомним, в Кропивницком 300 жилых домов остались без тепла.

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