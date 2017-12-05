Завтра в домах в центральном районе Киева не будет воды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Шевченковском районе столицы в среду временно ограничат водоснабжение ряда домов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 22:30 6 декабря до 7:30 7 декабря может быть отключено водоснабжение ряда домов в Шевченковском районе", - сообщили в КГГА со ссылкой на информацию "Киевводоканала".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице будут работать 65 сервисных центров, где можно оплатить все жилищно-коммунальные услуги
В частности, предусмотрено ограничение водоснабжения на улице Терещенковской №№ 2, 3, 4, 4-А, 4-Б, 5, 7/13 и бульваре Т.Шевченко № 10, № 11, № 12 (жилые дома).
Как отметили в "Киевводоканале", временное ограничение необходимо для проведения ремонта, что обеспечит надежную работу систем водоснабжения.
Напомним, в Кропивницком 300 жилых домов остались без тепла.