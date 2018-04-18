Завтра Трамп зустрінеться з Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп 27 квітня 2018 року проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Президент США Дональд Трамп 27 квітня зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - йдеться в повідомленні. Як наголошується, в ході зустрічі Трамп і Меркель обговорять низку геополітичних та економічних питань.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп допустив, що його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може і не відбутися, але американський лідер сподівається, що все піде за планом.