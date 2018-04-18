Завтра Трамп встретится с Меркель

"Президент США Дональд Трамп 27 апреля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи Трамп и Меркель обсудят ряд геополитических и экономических вопросов.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп допустил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может и не произойти, но американский лидер надеется, что все пойдет по плану.