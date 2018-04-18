Завтра Трамп встретится с Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп 27 апреля 2018 года проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Президент США Дональд Трамп 27 апреля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе встречи Трамп и Меркель обсудят ряд геополитических и экономических вопросов.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп допустил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может и не произойти, но американский лидер надеется, что все пойдет по плану.