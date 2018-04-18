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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Завтра Трамп встретится с Меркель

Киев • УНН

 • 10578 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп 27 апреля 2018 года проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Завтра Трамп встретится с Меркель

"Президент США Дональд Трамп 27 апреля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи Трамп и Меркель обсудят ряд геополитических и экономических вопросов.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп допустил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может и не произойти, но американский лидер надеется, что все пойдет по плану.

Украинские Национальные Новости

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