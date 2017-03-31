Завтра тимчасово закриють рух транспорту в центрі Києва

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Завтра, 1 квітня, з 19:00 до 23:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту на деяких вулицях столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Завтра, 1 квітня, з 19:00 до 23:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту вул. Малою Житомирською, Софійською, пров. Рильським, Володимирським проїздом та вул. Володимирською (від вул. Ірининської до вул. Великої Житомирської) у зв’язку з проведенням фестивалю “Французька весна в Україні” на Софійській площі.

В КМДА зазначили, що 1 квітня рух транспорту на вул. Хрещатик із 19:00 до 22:00 буде дозволено.

Окрім того, в зв’язку з проведенням “Французької весни в Україні”, буде відключено зовнішнє освітлення на Софійській площі та вул. Володимирській із 20:00 31 березня до 01:00 1 квітня та з 20:00 до 22:00 1 квітня.

Як повідомляв УНН, завтра деякий громадський транспорт Києва змінить рух через фестиваль.

Українські Національні Новини

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