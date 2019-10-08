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Завтра суд заслухає справу колишнього нардепа-втікача Шепелєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Завтра, 10 жовтня, Деснянський райсуд столиці заслухає справу екснардепа Олександра Шепелєва, обвинуваченого в декількох вбивствах і розкраданні коштів "Родовід банку". Усі ці справи розглядають різні суди міста Києва, у Деснянському слухають справу про втечу Шепелєва з СІЗО у 2014 році, повідомляє УНН.

Завтра суд заслухає справу колишнього нардепа-втікача Шепелєва

Засідання призначене на 11:00, повідомляється на сайті суду. Захищають Шепелєва відразу 7 адвокатів.

Варто зазначити, що крім двох засуджених конвоїрів і одного конвоїра на втіках, учасників та організаторів втечі Шепелєва досі не знайшли і до відповідальності не притягнули.

Серед "винних" називають і колишнього Генпрокурора Віталія Ярему, його заступника Анатолія Даниленка, колишнього главу Пенітенціарної служби Сергія Старенького, його заступників Віталія Ошовського й Ігоря Артеменка, а також інших посадових осіб ГПУ і ДПтСУ "середньої ланки".

ЗМІ зокрема вже публікували лист начальника Головного управління ГПУ Настасяка, який напередодні втечі просив ДПтСУ розглянути скарги адвокатів Шепелєва про неналежне його лікування в СІЗО та усунути відповідні порушення.

З цього листа, ймовірно, і почався ланцюжок подій, який призвів до переведення Шепелєва з СІЗО у відділення неврології Київської лікарні швидкої допомоги і його подальшої втечі звідти.

Згідно з матеріалами слідства, до Шепелєва були приставлені троє конвоїрів, один з яких, Олег Бондаренко, втік разом з екснардепом і досі його місце перебування невідоме. Співучасником втечі був і двоюрідний брат Шепелєва - Сергій Панченко, доля якого теж залишається невідомою.

За словами Старенького, тікати Шепелєву допомагали і в ГПУ, а коштувати це могло близько 1 млн доларів.

"В історії з Шепелєвим є цікавий момент. Коли він сидів у Лук'янівському СІЗО, його вивозили до лікарні не один, а два рази. Вперше ще за генпрокурора Махніцького (Олег Махніцький, виконував обов'язки Генпрокурора з 24 лютого по 18 червня 2014 року - ред.). Тоді пенітенціарна служба поінформувала Генпрокуратуру, яка тут же встала на диби: негайно втрутилася, поїхала перевіряти лікарню, а на наступний день зі скандалом повернула Шепелєва в СІЗО. Коли Шепелєв повторно вирушив на лікування, і ми знову поінформували ГПУ, ніякої реакції з боку прокуратури вже не було. Тому що незадовго до вдалої втечі Шепелєва новим генпрокурором став Ярема", - розповідав ЗМІ колишній глава ДПтСУ.

Але всі ці відомості залишилися без належної уваги й оцінки правоохоронців.

З урахуванням самого Яреми в Генеральній прокуратурі відтоді змінилося вже чотири Генпрокурори, але знайти справжніх посібників втікача не вдалося поки нікому.

Нагадаємо, Олександр Шепелєв був затриманий українськими правоохоронцями у лютому 2018 року, після чого поміщений в слідчий ізолятор. До цього екснардеп переховувався в Росії.

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