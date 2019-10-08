Завтра суд заслушает дело бывшего нардепа-беглеца Шепелева

Заседание назначено на 11:00, сообщается на сайте суда. Защищают Шепелева сразу 7 адвокатов.

Стоит отметить, что помимо двух осужденных конвоиров и одного конвоира в бегах, участников и организаторов побега Шепелева до сих пор не нашли и к ответственности не привлекли.

Среди "виновных" называют и бывшего Генпрокурора Виталия Ярему, его заместителя Анатолия Даниленко, бывшего главу Пенитенциарной службы Сергея Старенького, его замов Виталия Ошовского и Игоря Артеменко, а также других должностных лиц ГПУ и ГПтСУ "среднего звена".

СМИ в частности уже публиковали письмо начальника Главного управления ГПУ Настасяка, который накануне побега просил ГПтСУ рассмотреть жалобы адвокатов Шепелева о ненадлежащем его лечении в СИЗО и устранить соответствующие нарушения.

С этого письма, вероятно, и началась цепочка событий, которая привела к переводу Шепелева из СИЗО в отделение неврологии Киевской больницы скорой помощи и его дальнейшего побега оттуда.

Согласно материалам следствия, к Шепелеву были приставлены трое конвоиров, один из которых, Олег Бондаренко, бежал вместе с экс-нардепом и до сих пор его место нахождения неизвестно. Соучастником побега был и двоюродный брат Шепелева — Сергей Панченко, судьба которого тоже остается неизвестной.

По словам Старенького, бежать Шепелеву помогали и в ГПУ, а стоить это могло порядка 1 млн долларов.

"В истории с Шепелевым есть интересный момент. Когда он сидел в Лукьяновском СИЗО, его вывозили в больницу не один, а два раза. Впервые еще при генпрокуроре Махницком (Олег Махницкий, исполнял обязанности Генпрокурора с 24 февраля по 18 июня 2014 года — ред.). Тогда пенитенциарная служба проинформировала Генпрокуратуру, которая тут же встала на дыбы: немедленно вмешалась, поехала проверять больницу, а на следующий день со скандалом вернула Шепелева в СИЗО. Когда Шепелев повторно отправился на лечение, и мы опять проинформировали ГПУ, никакой реакции со стороны прокуратуры уже не было. Потому что незадолго до удачного бегства Шепелева новым генпрокурором стал Ярема", - рассказывал СМИ бывший глава ГПтСУ.

Но все эти сведения остались без должного внимания и оценки правоохранителей.

С учетом самого Яремы в Генеральной прокуратуре с тех пор сменилось уже четыре Генпрокурора, но найти истинных пособников беглеца не удалось пока никому.

Напомним, Александр Шепелев был задержан украинскими правоохранителями в феврале 2018 года, после чего помещен в следственный изолятор. До этого экс-нардеп скрывался в России.