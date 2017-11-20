Завтра суд розпочне розгляд клопотання САП про заочне слідство щодо Онищенка

“Розгляд справи призначений на завтра на 11:15”, — сказали у САП.

У відомстві додали, що клопотання про надання дозволу на заочне слідство щодо Онищенка направила до суду минулого тижня.

Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.

Як повідомляв УНН, 13 листопада 2017 року Онищенко деяким ЗМІ повідомив про те, що нібито Іспанія відмовилася видати його Україні. Проте у НАБУ зазначили, що не отримували офіційної інформації від іспанської сторони стосовно цього.