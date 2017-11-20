Завтра суд начнет рассмотрение ходатайства САП о заочном следствие по Онищенко

"Рассмотрение дела назначено на завтра на 11:15", - сказали в САП.

В ведомстве добавили, что ходатайство о предоставлении разрешения на заочное следствие по Онищенко направил в суд на прошлой неделе.

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и, в дальнейшем, возможной экстрадиции народного депутата Украины Александра Онищенко.

Как сообщал УНН, 13 ноября 2017 Онищенко некоторым СМИ сообщил о том, что якобы Испания отказалась выдать его Украине. Однако в НАБУ отметили, что не получали официальной информации от испанской стороны по этому поводу.