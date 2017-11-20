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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 31540 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 100804 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 88568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101025 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101027 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 78947 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102089 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101461 просмотра

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Завтра суд начнет рассмотрение ходатайства САП о заочном следствие по Онищенко

Завтра суд начнет рассмотрение ходатайства САП о заочном следствие по Онищенко

Киев  •  УНН

 • 11725 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева завтра начнет рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко. Об этом УНН сообщили в САП.

"Рассмотрение дела назначено на завтра на 11:15", - сказали в САП.

В ведомстве добавили, что ходатайство о предоставлении разрешения на заочное следствие по Онищенко направил в суд на прошлой неделе.

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и, в дальнейшем, возможной экстрадиции народного депутата Украины Александра Онищенко.

Как сообщал УНН, 13 ноября 2017 Онищенко некоторым СМИ сообщил о том, что якобы Испания отказалась выдать его Украине. Однако в НАБУ отметили, что не получали официальной информации от испанской стороны по этому поводу.

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