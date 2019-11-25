Завтра суд розгляне скаргу на запобіжний захід чоловіка нардепа Скороход
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід цивільного чоловіка народного депутата Анни Скороход Олексія Алякіна 26 листопада. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Алякіна Сергій Тарасюк.
"Завтра, 26 листопада, відбудеться розгляд скарги", - сказав Тарасюк.
Тарасюк зазначив, що вони виступають за скасування будь-якого запобіжного заходу.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід цивільному чоловіку народного депутата Анни Скороход Олексію Алякіну.
Також, за інформацією ГПУ, 14 листопада Національна поліція затримала громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку, для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Як повідомлялося раніше, народний депутат від фракції “Слуга народу” Анна Скороход публічно звинуватила владу у переслідуванні чоловіка через голосування всупереч рішенню фракції.
Пізніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що чоловік народної депутатки від фракції “Слуга народу” Анни Скороход на прізвище Алякін погрожував народним депутатам України.