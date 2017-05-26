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Завтра суд обере запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мотоцикліста у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Суд завтра обиратиме запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у навмисному убивстві мотоцикліста на Харківському шосе у Києві. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури міста Києва.

Завтра суд обере запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мотоцикліста у Києві

Так, за інформацією прес-служби, Київською місцевою прокуратурою N3 повідомлено про підозру чоловіку, якого розшукували у зв'язку із вбивством мотоцикліста на Харківському шосе у Києві.

«Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Завтра Дарницький районний суд м. Києва обере йому запобіжний захід», - повідомили у прокуратурі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У прокуратурі підтвердили затримання підозрюваного у вбивстві мотоцикліста в Києві

Як повідомляв УНН, 26 тарвня до Дарницького райуправління поліції прийшов чоловік, який у середу 24 травня, імовірно, застрелив мотоцикліста на Харківському шосе у Києві.

Увечері 24 травня у Києві був застрелений мотоцикліст.

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