Завтра суд обере запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мотоцикліста у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Суд завтра обиратиме запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у навмисному убивстві мотоцикліста на Харківському шосе у Києві. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури міста Києва.
Так, за інформацією прес-служби, Київською місцевою прокуратурою N3 повідомлено про підозру чоловіку, якого розшукували у зв'язку із вбивством мотоцикліста на Харківському шосе у Києві.
«Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Завтра Дарницький районний суд м. Києва обере йому запобіжний захід», - повідомили у прокуратурі.
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Як повідомляв УНН, 26 тарвня до Дарницького райуправління поліції прийшов чоловік, який у середу 24 травня, імовірно, застрелив мотоцикліста на Харківському шосе у Києві.
Увечері 24 травня у Києві був застрелений мотоцикліст.