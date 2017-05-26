Завтра суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве мотоциклиста в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Суд завтра будет избирать меру пресечения мужчине, которого подозревают в умышленном убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Так, по информации пресс-службы, Киевской местной прокуратурой N3 сообщено о подозрении мужчине, которого разыскивали в связи с убийством мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве.
“Его действия квалифицированы по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Завтра Дарницкий районный суд. Киева изберет ему меру пресечения”, - сообщили в прокуратуре.
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Как сообщал УНН, 26 мая в Дарницкое райуправление милиции пришел мужчина, который в среду 24 мая, вероятно, застрелил мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве.
Вечером 24 мая в Киеве был застрелен мотоциклист.