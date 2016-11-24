Завтра столичний суд допитає В.Януковича по відеозв’язку

“25-го листопада 2016 року в Святошинському районному суді міста Києва о 13:00 відбудеться судове засідання по справі “Вбивства людей під час Євромайдану” під час якого заплановано допит екс-Президента України Віктора Януковича в якості свідка”, — сказано в повідомленні.

У відомстві уточнили, що допит Віктора Януковича відбудеться в режимі відеоконференцзвязку та буде транслюватиметься в он-лайн режимі на веб — порталі “Судова влада України”.

Нагадаємо, адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк наполягає на проведенні відеодопиту його підзахисного у відкритому режимі.