Завтра столичний суд допитає В.Януковича по відеозв’язку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Завтра столичний суд по відеозв’язку допитає екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану. Про це УНН повідомили у прес-центр судової влади.
“25-го листопада 2016 року в Святошинському районному суді міста Києва о 13:00 відбудеться судове засідання по справі “Вбивства людей під час Євромайдану” під час якого заплановано допит екс-Президента України Віктора Януковича в якості свідка”, — сказано в повідомленні.
У відомстві уточнили, що допит Віктора Януковича відбудеться в режимі відеоконференцзвязку та буде транслюватиметься в он-лайн режимі на веб — порталі “Судова влада України”.
Нагадаємо, адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк наполягає на проведенні відеодопиту його підзахисного у відкритому режимі.