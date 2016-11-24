Завтра столичный суд допросит В.Януковича по видеосвязи

"25-го ноября 2016 года в Святошинском районном суде города Киева в 13:00 состоится судебное заседание по делу" Убийства людей во время Евромайдана " во время которого запланирован допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что допрос Виктора Януковича состоится в режиме видеоконференцсвязи и будет транслироваться в режиме он-лайн на веб - портале "Судебная власть Украины".

Напомним, адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк настаивает на проведении видеодопроса его подзащитного в открытом режиме.