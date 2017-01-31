Завтра Прем'єр збере міністрів на засідання уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Завтра 1 лютого під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
Початок заходу: 11:00.
Місце проведення: вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, як очікується, у Брюсселі 9 лютого візьме участь у заході, присвяченому обговоренню ходу реформ в Україні. Захід організовує політична фундація Martens Centre.
Як зазначається, ця публічна дискусія високого рівня ознаменує дворічний ювілей програми #UkraineReforms. Захід відбудеться у Брюсселі 9 лютого з 16:30 до 18:30 за місцевим часом.
Вказано, що планується обговорити, наскільки далеко Україна просунулася зі своїми амбітними реформами і чи є вони незворотними.