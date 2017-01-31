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Завтра Премьер соберет министров на заседание правительства

Киев • УНН

 • 6254 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Завтра, 1 февраля под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.

Начало мероприятия: 11:00.

Место проведения: ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Владимир Гройсман, как ожидается, в Брюсселе 9 февраля примет участие в мероприятии, посвященном обсуждению хода реформ в Украине. Мероприятие организует политический фонд Martens Centre.

Как отмечается, эта публичная дискуссия высокого уровня ознаменует двухлетний юбилей программы #UkraineReforms. Мероприятие состоится в Брюсселе 9 февраля с 16:30 до 18:30 по местному времени.

Указано, что планируется обсудить, насколько далеко Украина продвинулась со своими амбициозными реформами и являются ли они необратимыми.

Украинские Национальные Новости

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