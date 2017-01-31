Завтра Премьер соберет министров на заседание правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Завтра, 1 февраля под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
Начало мероприятия: 11:00.
Место проведения: ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Владимир Гройсман, как ожидается, в Брюсселе 9 февраля примет участие в мероприятии, посвященном обсуждению хода реформ в Украине. Мероприятие организует политический фонд Martens Centre.
Как отмечается, эта публичная дискуссия высокого уровня ознаменует двухлетний юбилей программы #UkraineReforms. Мероприятие состоится в Брюсселе 9 февраля с 16:30 до 18:30 по местному времени.
Указано, что планируется обсудить, насколько далеко Украина продвинулась со своими амбициозными реформами и являются ли они необратимыми.