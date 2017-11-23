Завтра Порошенко в Брюсселі зустрінеться з Столтенбергом

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з Президентом України з Петром Порошенко, в п'ятницю, 24 листопада 2017 року, в Брюсселі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зустріч буде закрита.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час візиту в Брюссель, в ході якої лідери країн обговорили двостороннє партнерство.