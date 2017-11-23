Завтра Порошенко в Брюсселе встретится с Столтенбергом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Завтра Президент Украины Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН со ссылкой на сайт НАТО.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с Президентом Украины с Петром Порошенко, в пятницу, 24 ноября 2017 года, в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что встреча будет закрыта.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в Брюссель, в ходе которой лидеры стран обсудили двустороннее партнерство.