Завтра Порошенко в Брюсселе встретится с Столтенбергом

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с Президентом Украины с Петром Порошенко, в пятницу, 24 ноября 2017 года, в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что встреча будет закрыта.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в Брюссель, в ходе которой лидеры стран обсудили двустороннее партнерство.