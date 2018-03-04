Завтра Полторак зустрінеться з колегою зі Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У понеділок, 5 березня, міністр закордонних справ України Степан Полторак проведе перемовини з міністром оборони Швеції Петером Хультквістом. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута, передає УНН.
“5 березня у Києві міністр оборони України Степан Полторак проведе зустріч з міністром оборони Королівства Швеція паном Петером Хультквістом, який перебуватиме в Україні в рамках офіційного візиту”, — сказав він.
М.Праута додав, що за підсумками переговорів делегацій оборонних відомств передбачений підхід обох міністрів до преси.
Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення АТО не зазнав поранення і не був травмований жоден український військовий.