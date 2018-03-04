Завтра Полторак встретится с коллегой из Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В понедельник, 5 марта, министр иностранных дел Украины Степан Полторак проведет переговоры с министром обороны Швеции Петером Хультквистом. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.
"5 марта в Киеве министр обороны Украины Степан Полторак проведет встречу с министром обороны Королевства Швеция господином Петером Хультквистом, который будет находиться в Украине в рамках официального визита", - сказал он.
М.Праута добавил, что по итогам переговоров делегаций оборонных ведомств предусмотрен подход обоих министров к прессе.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО не претерпел ранения и не был травмирован ни один украинский военный.