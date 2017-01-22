Завтра П.Порошенко відвідає Естонську Республіку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Завтра Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“23 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в ході візиту заплановані зустрічі П.Порошенка з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд , прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.
Також відбудеться зустріч Президента України з представниками української громади.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко відвідає Фінляндію з робочим візитом.