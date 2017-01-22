Завтра П.Порошенко відвідає Естонську Республіку

“23 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході візиту заплановані зустрічі П.Порошенка з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд , прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.

Також відбудеться зустріч Президента України з представниками української громади.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко відвідає Фінляндію з робочим візитом.