Завтра П.Порошенко посетит Эстонскую Республику

"23 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Эстонскую Республику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита запланированы встречи П.Порошенко с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратас, а также спикером Рийгикога (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.

Также состоится встреча Президента Украины с представителями украинской общины.

Как сообщал УНН, П.Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом.