Завтра П.Порошенко посетит Эстонскую Республику
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Завтра Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Эстонскую Республику, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"23 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Эстонскую Республику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе визита запланированы встречи П.Порошенко с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратас, а также спикером Рийгикога (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.
Также состоится встреча Президента Украины с представителями украинской общины.
Как сообщал УНН, П.Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом.