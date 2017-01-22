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Завтра П.Порошенко посетит Эстонскую Республику

Завтра П.Порошенко посетит Эстонскую Республику

Киев • УНН

 • 10388 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Завтра Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Эстонскую Республику, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"23 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Эстонскую Республику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита запланированы встречи П.Порошенко с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратас, а также спикером Рийгикога (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.

Также состоится встреча Президента Украины с представителями украинской общины.

Как сообщал УНН, П.Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом.

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