Завтра на Закарпатті очікуються сильні дощі і мокрий сніг

"Штормове попередження: 12 листопада вночі та вранці на Закарпатті сильні дощі, в горах сильний мокрий сніг, місцями пориви вітру 17-22 м/с; вдень на Лівобережжі окремі пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у суботу 11 листопада в Україні дощитиме.