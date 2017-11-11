Завтра на Закарпатье ожидаются сильные дожди и мокрый снег

"Штормовое предупреждение 12 ноября ночью и утром на Закарпатье сильные дожди, в горах сильный мокрый снег, местами порывы ветра 17-22 м/с, днем ​​на Левобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в субботу 11 ноября в Украине пройдут дожди.