Завтра на Закарпатье ожидаются сильные дожди и мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В воскресенье на Закарпатье ожидаются сильные дожди, а в горах - сильный мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"Штормовое предупреждение 12 ноября ночью и утром на Закарпатье сильные дожди, в горах сильный мокрый снег, местами порывы ветра 17-22 м/с, днем на Левобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в субботу 11 ноября в Украине пройдут дожди.