Завтра на в'їздах до Києва ймовірне часткове блокування транспорту — Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Завтра, 24 січня ймовірне часткове блокування руху транспорту на в'їздах до Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
“У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту і тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, з 7 годин ранку 24 січня можливе часткове зайняття учасниками цих заходів проїзної частини на в’їздах до Києва”, — йдеться в повідомленні.