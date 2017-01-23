Завтра на въездах в Киев вероятно частичное блокирование транспорта — Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Завтра, 24 января вероятно частичное блокирование движения транспорта на въездах в Киев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
"В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7:00 утра 24 января возможно частичное занятие участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев", - говорится в сообщении.