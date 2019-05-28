Завтра на комітеті можуть розглянути Виборчий кодекс – депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Завтра на зібранні комітету з питань правової політики та правосуддя можуть розглянути Виборчий кодекс, який передбачає відкриті партійні списки, якщо прийде 16 членів комітету. Про це у коментарі журналісту УНН розповів народний депутат, перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.
"Завтра по плану має бути комітет о 14:15, (якщо прийде достатня кількість членів комітету – ред.) будемо розглядати Виборчий кодекс. Все, що потрібно зробити, це затвердити редакцію робочої групи і відправити на розгляд парламенту", - сказав Ємець.
За його словами, на позаминулому комітеті з питанням про Виборчий кодекс прийшов він один.
"На минулому засіданні комітету прийшло сім людей, а для того, щоб можна було розглядати питання, потрібно щоб з 31 людини, які працюють в комітеті, прийшло більше половини. Тобто це має бути 16 членів комітету", - розповів Ємець.
Також він закликав колег прийти завтра на засідання комітету.
"Через медіа запрошую своїх колег, членів комітету, прийти та виконати свій обов’язок та з’явитися на робочому місці завтра, як і треба", - наголосив Ємець.
Нагадаємо, у випадку, якщо комітет з питань правової політики та правосуддя встигне сьогодні-завтра розглянути відповідний проект закону, то вже завтра на розгляд парламентарів буде внесений новий Виборчий кодекс, який передбачає відкриті партійні списки.