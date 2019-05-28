Завтра на комітеті можуть розглянути Виборчий кодекс – депутат

КИЇВ. 28 травня. УНН. Завтра на зібранні комітету з питань правової політики та правосуддя можуть розглянути Виборчий кодекс, який передбачає відкриті партійні списки, якщо прийде 16 членів комітету. Про це у коментарі журналісту УНН розповів народний депутат, перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.