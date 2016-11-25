Завтра на Херсонщині відкриють памятний знак “Кримчанам, загиблим у боях за єдність України”
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Благодійний фонд “Героїка”, що займається встановленням українських військових пам’ятників, запрошує на відкриття пам’ятного знаку “Кримчанам, загиблим у боях за єдність України”. Про це УНН повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.
Відкриття пам’ятного знаку відбудеться у с.Ставки (Каланчацький район) за участі керівництва області, військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, родичів загиблих вояків-кримчан, представників правоохоронних органів та громадськості.
Нагадаємо, у будівництві брали учать ветерани АТО, члени Спілки ветеранів АТО та члени кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджана.