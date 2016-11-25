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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Херсонской области откроют памятный знак "Крымчанам, погибшим в боях за единство Украины"

Киев • УНН

 • 8801 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Благотворительный фонд "Героика", занимающейся установкой украинских военных памятников, приглашает на открытие памятного знака "Крымчанам, погибшим в боях за единство Украины". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

Завтра в Херсонской области откроют памятный знак "Крымчанам, погибшим в боях за единство Украины"

Открытие памятного знака состоится в с.Ставки (Каланчакский район) при участии руководства области, военнослужащих, участников антитеррористической операции, родственников погибших воинов-крымчан, представителей правоохранительных органов и общественности.

Напомним, в строительстве принимали участие ветераны АТО , члены Союза ветеранов АТО и члены крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджана.

Украинские Национальные Новости

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