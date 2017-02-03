Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Завтра, 4 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця, температура протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 4 лютого в столиці очікується хмарна погода. Вдень — невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
Окрім того, за прогнозами синоптиків, температура в наступні дні буде знижуватися. Так, 7 лютого вночі очікується температура 14-16° морозу, 8 лютого — 18-20°; вдень 11-13° морозу.
Водіїв попросили бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Як повідомляв УНН, 4 лютого в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, на дорогах ожеледиця; у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в районі Карпат подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у Харківській, Луганській та Сумській областях сильний сніг.