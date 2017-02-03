Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Завтра, 4 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица, температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 февраля в столице ожидается облачная погода. Днем - небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура в последующие дни будет снижаться. Так, 7 февраля ночью ожидается температура 14-16 ° мороза, 8 февраля - 18-20 °; днем 11-13 ° мороза.
Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Как сообщал УНН, 4 февраля в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, на дорогах гололедица; в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в Харьковской, Луганской и Сумской областях сильный снег.