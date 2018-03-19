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Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця

Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Завтра, 20 березня, на дорогах Києва очікується ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

"20 березня в Києві буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу", - йдеться у повідомленні.

21 та 22 березня у столиці буде хмарно з проясненнями. 21 березня вночі помірний, вдень невеликий сніг; 22 березня без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу. 23 та 24 березня – без опадів. Температура вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, вірогідність снігопаду у вівторок-середу, 20 і 21 березня, в Києві сягає 30-40%.

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