Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Завтра, 20 марта, на дорогах Киева ожидается гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.
"20 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза", - говорится в сообщении.
21 и 22 марта в столице будет облачно с прояснениями. 21 марта ночью умеренный, днем небольшой снег, 22 марта без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза. 23 и 24 марта - без осадков. Температура ночью 9-11° мороза, днем около 0°.
Напомним, вероятность снегопада во вторник-среду, 20 и 21 марта, в Киеве достигает 30-40%.