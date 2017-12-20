Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Завтра, 21 грудня, на дорогах Києва очікується ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
"У четвер, 21 грудня, у столиці буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.
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У КМДА закликали водіїв бути уважними та дотримуватись швидкісного режиму, а пішоходів – обережно пересуватись повільними кроками.