Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Завтра, 21 декабря, на дорогах Киева ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"В четверг, 21 декабря, в столице будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
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В КГГА призвали водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, а пешеходов - осторожно передвигаться медленными шагами.