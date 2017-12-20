Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица

"В четверг, 21 декабря, в столице будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снегопад повлиял на график движения столичных автобусов и троллейбусов

В КГГА призвали водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, а пешеходов - осторожно передвигаться медленными шагами.