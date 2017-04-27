Завтра на адмінмежі з Кримом стартують військові навчання
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Херсонській області, поряд з Кримом, 28 квітня стартують військові навчання. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-офіцер оперативного командування “Південь” Збройних Сил України Ігор Бірюков.
“Навчання розпочались сьогодні. Зараз йде подолання водної перешкоди біля Миколаєва — річка Південний Буг. Одна з окремих мотопіхотних бригад оперативного командування „Південь“ відбуває з полігону в Миколаївській області в Херсонську область. Під час здійснення маршу бригадою вона буде долати у чотирьох місцях водні перешкоди. Саме зараз відбувається подолання водної перешкоди під Миколаєвом” — прокоментував І.Бірюков.
Головне завдання навчань, за словами І.Бірюкова, — це здійснення маршу, прибуття у визначене місце і подолання водних перешкод.
Нагадаємо, окупаційна влада Криму заявляє, що українська влада нарощує військову присутність біля адмінмежі з анексованим півостровом.