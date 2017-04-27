Завтра на адмінмежі з Кримом стартують військові навчання

“Навчання розпочались сьогодні. Зараз йде подолання водної перешкоди біля Миколаєва — річка Південний Буг. Одна з окремих мотопіхотних бригад оперативного командування „Південь“ відбуває з полігону в Миколаївській області в Херсонську область. Під час здійснення маршу бригадою вона буде долати у чотирьох місцях водні перешкоди. Саме зараз відбувається подолання водної перешкоди під Миколаєвом” — прокоментував І.Бірюков.

Головне завдання навчань, за словами І.Бірюкова, — це здійснення маршу, прибуття у визначене місце і подолання водних перешкод.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму заявляє, що українська влада нарощує військову присутність біля адмінмежі з анексованим півостровом.