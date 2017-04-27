Завтра на админгранице с Крымом стартуют военные учения
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Херсонской области, рядом с Крымом, 28 апреля стартуют военные учения. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-офицер оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины Игорь Бирюков.
“Учения начались сегодня. Сейчас идет преодоление водной преграды у Николаева — река Южный Буг. Одна из отдельных мотопехотных бригад оперативного командования „Юг“ выходит с полигона в Николаевской области в Херсонскую область. При совершении марша бригадой она будет преодолевать в четырех местах водные преграды. Именно сейчас происходит преодоление водной преграды под Николаевом”, — прокомментировал И.Бирюков.
Главная задача учений, по словам И.Бирюкова, — это осуществление марша, прибытие в определенное место и преодоление водных преград.
Напомним, оккупационная власть Крыма заявляет, что украинская власть наращивает военное присутствие у админграниц с аннексированым полуостровом.