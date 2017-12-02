Завтра до Києва привезуть головну ялинку країни

"За попередньою інформацією, ялинка буде на в'їзді до Києва завтра (3 грудня - ред.) о 10:00-10:30. Її будуть завозити на Софійську площу", - розповіла вона.

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Як повідомляв УНН, ялинку привезуть з Івано-Франківської області та прикрасять 3,6 кілометрами гірлянд.

Для створення дизайну ялинки обрано гірлянди нового зразка Neo Neon. Колір ялинки щодня змінюватиметься, а у новорічну ніч вона засвітиться всіма кольорами. Для декору святкового дерева будуть використані „холодні фонтани“ — креативні вироби з ілюмінації. Дерево прикрашатимуть тисячі ліхтарів різної форми, іграшки вперше підсвічуватимуться.

За ялинкою буде створена спеціальна інсталяція – "зоряне небо", на яке витратять 33 кілометри гірлянд.

Урочисте засвічення вогнів головного новорічного символу заплановане на 19 грудня — у День святого Миколая.