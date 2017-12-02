Завтра до Києва привезуть головну ялинку країни
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У неділю 3 грудня на Софійську площу Києва привезуть головну ялинку країни. Про це УНН розповіла представник проекту Folk Ukraine Тетяна Шелудченко.
"За попередньою інформацією, ялинка буде на в'їзді до Києва завтра (3 грудня - ред.) о 10:00-10:30. Її будуть завозити на Софійську площу", - розповіла вона.
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Як повідомляв УНН, ялинку привезуть з Івано-Франківської області та прикрасять 3,6 кілометрами гірлянд.
Для створення дизайну ялинки обрано гірлянди нового зразка Neo Neon. Колір ялинки щодня змінюватиметься, а у новорічну ніч вона засвітиться всіма кольорами. Для декору святкового дерева будуть використані „холодні фонтани“ — креативні вироби з ілюмінації. Дерево прикрашатимуть тисячі ліхтарів різної форми, іграшки вперше підсвічуватимуться.
За ялинкою буде створена спеціальна інсталяція – "зоряне небо", на яке витратять 33 кілометри гірлянд.
Урочисте засвічення вогнів головного новорічного символу заплановане на 19 грудня — у День святого Миколая.