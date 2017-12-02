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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 18901 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34256 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103404 просмотра

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10 марта, 18:32 • 111699 просмотра

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10 марта, 15:15 • 132976 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107092 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108578 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Завтра в Киев привезут главную елку страны

Завтра в Киев привезут главную елку страны

Киев  •  УНН

 • 35196 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В воскресенье 3 декабря на Софийскую площадь Киева привезут главную елку страны. Об этом УНН рассказала представитель проекта Folk Ukraine Татьяна Шелудченко.

“По предварительной информации, елка будет на въезде в Киев завтра (3 декабря — ред.) в 10:00-10:30. Ее будут завозить на Софийскую площадь”, — рассказала она.

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Как сообщал УНН, елку привезут из Ивано-Франковской области и украсят 3,6 километрами гирлянд.

Для создания дизайна елки выбраны гирлянды нового образца Neo Neon. Цвет елки будет ежедневно меняться, а в новогоднюю ночь она засветится всеми цветами. Для декора праздничного дерева будут использованы “холодные фонтаны” — креативные изделия из иллюминации. Дерево будут украшать тысячи фонарей различной формы, игрушки впервые будут подсвечены.

За елкой будет создана специальная инсталляция — “звездное небо”, на которое потратят 33 километра гирлянд.

Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря — в День святого Николая.

Украинские Национальные Новости

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