Завтра в Киев привезут главную елку страны

“По предварительной информации, елка будет на въезде в Киев завтра (3 декабря — ред.) в 10:00-10:30. Ее будут завозить на Софийскую площадь”, — рассказала она.

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Как сообщал УНН, елку привезут из Ивано-Франковской области и украсят 3,6 километрами гирлянд.

Для создания дизайна елки выбраны гирлянды нового образца Neo Neon. Цвет елки будет ежедневно меняться, а в новогоднюю ночь она засветится всеми цветами. Для декора праздничного дерева будут использованы “холодные фонтаны” — креативные изделия из иллюминации. Дерево будут украшать тысячи фонарей различной формы, игрушки впервые будут подсвечены.

За елкой будет создана специальная инсталляция — “звездное небо”, на которое потратят 33 километра гирлянд.

Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря — в День святого Николая.