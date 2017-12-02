Завтра в Киев привезут главную елку страны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В воскресенье 3 декабря на Софийскую площадь Киева привезут главную елку страны. Об этом УНН рассказала представитель проекта Folk Ukraine Татьяна Шелудченко.
“По предварительной информации, елка будет на въезде в Киев завтра (3 декабря — ред.) в 10:00-10:30. Ее будут завозить на Софийскую площадь”, — рассказала она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На главной елке страны появятся звери Марии Примаченко
Как сообщал УНН, елку привезут из Ивано-Франковской области и украсят 3,6 километрами гирлянд.
Для создания дизайна елки выбраны гирлянды нового образца Neo Neon. Цвет елки будет ежедневно меняться, а в новогоднюю ночь она засветится всеми цветами. Для декора праздничного дерева будут использованы “холодные фонтаны” — креативные изделия из иллюминации. Дерево будут украшать тысячи фонарей различной формы, игрушки впервые будут подсвечены.
За елкой будет создана специальная инсталляция — “звездное небо”, на которое потратят 33 километра гирлянд.
Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря — в День святого Николая.