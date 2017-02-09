Завтра деякі київські тролейбуси змінять маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Через ремонт контактної мережі на Керченській площі у Києві 10 лютого з 01:00 до 04:00 вносяться зміни в рух тролейбусних маршрутів №№ 30, 31, 37, 50, 50к та 91Н. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, на вказаний період рух нічного маршруту № 91Н буде організовано за таким напрямком: Залізничний вокзал “Центральний” — вул. Антоновича — б-р Дружби Народів — просп. Соборності — вул. Будівельників — просп. Визволителів — б-р Перова — вул. Сєрова — в зворотному напрямку за діючою трасою.
Маршрути № 30, 31, 37, 50, 50к на вказаний час не курсуватимуть.
Також повідомляється,що виїзд перших і заїзд останніх машин, маршрут яких проходить через Керченську площу, буде скориговано.
Як повідомляв УНН, рух транспорту обмежено в чотирьох областях України.