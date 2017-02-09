Завтра некоторые киевские троллейбусы изменят маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Из-за ремонта контактной сети на Керченской площади в Киеве 10 февраля с 01:00 до 04:00 вносятся изменения в движение троллейбусных маршрутов №№ 30, 31, 37, 50, 50к и 91н. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, на указанный период движение ночного маршрута № 91н будет организовано по такому маршруту: Железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Антоновича - б-р Дружбы Народов - ул. Соборности - ул. Строителей - ул. Освободителей - б-р Перова - ул. Серова - в обратном направлении по действующей трассе.
Маршруты № 30, 31, 37, 50, 50к на указанное время не будут курсировать.
Также сообщается, что выезд первых и заезд последних машин, маршрут которых проходит через Керченскую площадь, будет скорректирован.
Как сообщал УНН, движение транспорта ограничено в четырех областях Украины.