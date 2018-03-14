Завтра аграрії перекриють траси в шести областях України

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 160477 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 158589 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 291347 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 205821 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 305885 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 206959 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 234632 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253297 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246097 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136100 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1 м/с
72 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 121156 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 79695 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 91298 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

15:52 • 46282 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 125074 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 125074 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 160494 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 291368 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 305901 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 274122 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 91298 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 79695 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 121156 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 139364 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 144780 перегляди
Актуальне
Завтра аграрії перекриють траси в шести областях України

Завтра аграрії перекриють траси в шести областях України

Київ • УНН

 • 13627 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У четвер, 15 березня, аграрії перекриють траси в Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Чернігівській, Вінницькій та Одеській областях. Про це повідомили в громадській спілці "Всеукраїнська аграрна рада", передає УНН.

Дороги будуть заблоковані з 10:30 до 11:30 на ділянках:

  • Кіровоградської області: автодорога М-12, у 10 км від м. Новоархангельськ (поруч з кафе "Козацька застава");
  • Черкаської області: автодорога Е-95, пост поліції поблизу м. Умань;
  • Херсонської області: автодорога Р-47, с. Козацьке;
  • Чернігівської області: автодорога М-01, с. Кіпті;
  • Вінницької області: автодорога М-12, Гайсинський район, с. Степове;
  • Одеській області: автодорога М-15, Ізмаїльський район, с. Кирнички.

Повідомляється, що дороги також можуть бути заблоковані в Рівненській, Полтавcькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

У громадській організації пояснили, що на такий радикальний крок фермерів підштовхнула податкова політика влади на користь аграрних олігархів.

"Згідно зі змінами в Податковому кодексі, Верховна Рада скасувала відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. Ця норма була прийнята на користь великих переробних заводів, що належать олігархам і міжнародним транснаціональним корпораціям. У той же час вона шкодить малим і середнім сільгоспвиробникам. У разі, якщо відшкодування ПДВ при експорті олійних культур буде скасовано, збитки малих і середніх аграріїв можуть досягти більше 6 млрд грн", - повідомили у "Всеукраїнській аграрній раді".

Аграрії вимагають від Верховної Ради підтримати законопроект №7403-2, яким пропонується зберегти експортне відшкодування ПДВ для олійних культур. Якщо народні обранці не підтримають цю законодавчу ініціативу, акції протесту будуть повторюватися і набувати великих масштабів, вказали у ВАС.

"Наступні перекриття доріг заплановано на 20 березня. Точний час і місця перекриття доріг будуть повідомлені у п'ятницю, 16 березня. Будь ласка, майте на увазі цю інформацію при плануванні ваших поїздок. Просимо вашого розуміння за вимушені незручності", - підкреслили в громадській організації.

Раніше громадські діячі повідомляли, що зміни до Податкового кодексу прийнято на користь великих переробних підприємств, головним серед яких значиться агрохолдинг "Кернел", що належить народному депутату, члену податкового комітету ВР Віталію Хомутинніку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.13
Bitcoin
$86,621.40
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,052.84
Ethereum
$1,999.49