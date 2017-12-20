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Завтра суд у Харкові розгляне апеляцію на запобіжний захід Дронову

Київ • УНН

 • 9753 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Завтра в Апеляційному суді Харківської області відбудеться розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Київського райсуду міста Харкова від 13 грудня 2017 року про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою другого учасника смертельної ДТП на Сумській Геннадія Дронова. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі суду.

Завтра суд у Харкові розгляне апеляцію на запобіжний захід Дронову

Як повідомили у прес-службі, розгляд апеляції призначено на 21 грудня о 14 год. 45 хв. (зал судових засідань №13).

Нагадаємо, що раніше Київський райсуд м. Харкова продовжив Дронову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в установі виконання покарань № 27 строком на 60 діб - до 10 лютого 2018 року включно, без права внесення застави.

Адвокат водія Фольцвагену Сергій Перепелиця розповів кореспонденту УНН про стан його подопічного.

"Дронов відчуває себе дуже погано, втратив вагу - кілограм 15. Його організм просто відмовляється від їжі, все це через постійний стрес. В нього скаче тиск, постійно відчуває недомагання. Моєму подопічному необхідна медична допомога, нормального лікування у СІЗО він не отримує" - заявив адвокат Генадія Дронова Сергій Перепелиця.

Також нагадаємо, що іншій учасниці кривавої ДТП на Сумскій - водійці Лексусу Олені Зайцевій суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці - до 10 лютого 2018 року включно без права внесення застави. Під час останнього засідання Зайцева визнала свою провину та заявила, що більш ніколи не сяде за кермо.

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