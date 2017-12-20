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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра суд в Харькове рассмотрит апелляцию на меру пресечения Дронову

Киев • УНН

 • 9753 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Завтра в Апелляционном суде Харьковской области состоится рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Киевского райсуда города Харькова от 13 декабря 2017 о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей второго участника смертельного ДТП на Сумской Геннадия Дронова. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе суда.

Завтра суд в Харькове рассмотрит апелляцию на меру пресечения Дронову

Как сообщили в пресс-службе, рассмотрение апелляции назначено на 21 декабря в 14 час. 45 мин. (Зал судебных заседаний №13).

Напомним, что ранее Киевский райсуд. Харькова продолжил Дронову меру пресечения в виде содержания под стражей в учреждении исполнения наказаний № 27 сроком на 60 суток - до 10 февраля 2018 включительно, без права внесения залога.

Адвокат водителя Фольцваген Сергей Перепелица рассказал корреспонденту о состоянии его подопечного.

"Дронов чувствует себя очень плохо, потерял вес - килограмм 15. Его организм просто отказывается от еды, все это за постоянного стресса. У него скачет давление, постоянно испытывает недомогание. Моему подопечному необходимая медицинская помощь, нормального лечения в СИЗО он не получает" - заявил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

Также напомним, что другой участнице кровавого ДТП на Сумской - водителю Лексуса Елене Зайцевой суд продлил срок содержания под стражей еще на два месяца - до 10 февраля 2018 включительно без права внесения залога. Во время последнего заседания Зайцева признала свою вину и заявила, что больше никогда не сядет за руль.

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