Заворушення під Лук'янівським СІЗО: поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. За фактом травмування співробітника Лук'янівського слідчого ізолятора відкрито кримінальне провадження за ст.348 (Замах на життя працівника правоохоронного органу). Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції м.Києва, передає УНН.
“Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Розпочате досудове слідство”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 9 серпня, к Київському СІЗО під час проведення слідчих дій група ув’язнених погрожувала фізичною розправою та вбивством правоохоронцям: одного з них облили бензином та намагалися підпалити. У подальшому ув’язнені почали кидати саморобні вибухові пристрої. Внаслідок цього старший лейтенант внутрішньої служби отримав травми. Усі протиправні дії задокументовано.
Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
Раніше стало відомо, куди вивезли із СІЗО екс-“торнадівців”.