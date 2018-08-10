Беспорядки под Лукьяновским СИЗО: полиция завела уголовное дело
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. По факту травмирования сотрудника Лукьяновского следственного изолятора открыто уголовное производство по ст.348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции Киева, передает УНН.
“Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное следствие”, - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 9 августа, к Киевском СИЗО во время проведения следственных действий группа заключенных угрожала физической расправой и убийством правоохранителям: одного из них облили бензином и пытались поджечь. В дальнейшем заключенные начали бросать самодельные взрывные устройства. В результате старший лейтенант внутренней службы получил травмы. Все противоправные действия задокументированы.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным управлением ГУНП в г. Киеве открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Ранее стало известно, куда вывезли из СИЗО экс- “торнадовцев”.