Беспорядки под Лукьяновским СИЗО: полиция завела уголовное дело

“Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное следствие”, - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 9 августа, к Киевском СИЗО во время проведения следственных действий группа заключенных угрожала физической расправой и убийством правоохранителям: одного из них облили бензином и пытались поджечь. В дальнейшем заключенные начали бросать самодельные взрывные устройства. В результате старший лейтенант внутренней службы получил травмы. Все противоправные действия задокументированы.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным управлением ГУНП в г. Киеве открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, куда вывезли из СИЗО экс- “торнадовцев”.