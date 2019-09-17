ДБР: завод "Кузня на Рибальському" арештували в рамках провадження щодо його купівлі-продажу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Печерський районний суд Києва арештував завод “Кузня на Рибальському”, який раніше належав п’ятому президентові Петру Порошенку у рамках провадження щодо його купівлі-продажу. Про це повідомив в.о. голови прес-служби ДБР Максим Білоусенко в коментарі кореспонденту УНН.
“Так, наразі ми можемо тільки підтвердити арешт (заводу „Кузня на Рибальському“ — ред.)”, — сказав Білоусенко.
За його словами, арешт відбувся в рамках кримінального провадження щодо купівлі-продажу заводу “Кузня на Рибальському”.
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань розпочали два кримінальних провадження за заявами ексзаступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова, який 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності, щодо відмивання коштів і несплату податків на “Кузні на Рибальському”.