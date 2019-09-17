ГБР: завод "Кузница на Рыбацком" арестовали в рамках производства в отношении его купли-продажи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Печерский районный суд Киева арестовал завод “Кузница на Рыбацком”, который ранее принадлежал пятому президенту Петру Порошенко в рамках производства по его купли-продажи. Об этом сообщил и.о. главы пресс-службы ГБР Максим Белоусенко в комментарии корреспонденту УНН.
“Да, сейчас мы можем только подтвердить арест (завода „Кузница на Рыбацком“- ред.)”, — сказал Белоусенко.
По его словам, арест состоялся в рамках уголовного производства по купле-продаже завода “Кузница на Рыбацком”.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований начали два уголовных производства по заявлениям экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, по отмыванию средств и неуплате налогов на “Кузнице на Рыбацком”.