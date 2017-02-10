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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Завод із виробництва автозапчастин побудують на Прикарпатті - Президент

Київ • УНН

 • 10315 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Біля Коломиї побудують завод із виробництва автомобільних запчастин і створять 8 тисяч робочих місць. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час візиту до Коломиї, передає кореспондент УНН.

Завод із виробництва автозапчастин побудують на Прикарпатті - Президент

“На сьогоднішній день, за моїм дорученням, голова ОДА мені доповідає — недалеко від Коломиї ми будемо будувати новий завод із виробництва автомобільних запчастин, де буде створено за три черги 8 тисяч нових робочих місць”, — повідомив П.Порошенко.

За його словами, податки завод сплачуватиме в бюджет Коломиї.

При цьому, за даними Глави держави, створення робочих місць здійснюватиметься шляхом заохочення інвестицій.

“Я зустрічався з канцлером Німеччини Меркель і їй просто похвастався, що дуже швидко в Німеччині вже не буде жодного автомобіля, який виробляється там, де б не було українських комплектуючих”, — сказав П.Порошенко.

Зазначимо, сьогодні, 10 лютого, Президент бере участь у відкритті нового приміщення поліклініки Коломийської центральної районної лікарні.

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