Завод по производству автозапчастей построят на Прикарпатье - Президент

"На сегодняшний день, по моему поручению, глава ОГА мне докладывает - недалеко от Коломыи мы будем строить новый завод по производству автомобильных запчастей, где будет созданы в три очереди 8 тысяч новых рабочих мест", - сообщил П.Порошенко.

По его словам, налоги завод будет платить в бюджет Коломыи.

При этом, по данным Главы государства, создание рабочих мест будет осуществляться путем поощрения инвестиций.

"Я встречался с канцлером Германии Меркель и ей просто похвастался, что очень быстро в Германии уже не будет ни одного автомобиля, который производится там, где бы не было украинских комплектующих", - сказал П.Порошенко.

Отметим, сегодня, 10 февраля, Президент принимает участие в открытии нового здания поликлиники Коломыйской центральной районной больницы.