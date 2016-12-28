Завищення цін на ліки жорстоко каратиметься урядом — Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд буде жорстко карати представників фармацевтичних компаній за завищення цін на ліки після запровадження системи референтного ціноутворення з 1 січня 2017 року. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду у середу, передає УНН.
“Тут важливо, щоб ми прямо з січня запровадили усі можливості контролю, моніторили, щоб максимально вийти на реалізацію цього рішення. Маємо бути дуже жорсткими. Там, де мережі, оптовики не будуть виконувати рішення, маємо дуже жорстко їх карати. Фактично, відновлювати справедливість по відношенню до українських громадян. Бо завищувати ціни на ліки — це означає, що не поважати українців, а за неповагу до українців, усі мають бути покарані”, — зазначив В.Гройсман.
У цьому контексті Прем’єр-міністр доручив Віце-прем’єр-міністру України Павлу Розенку та в.о.міністра охорони здоров’я України Уляні Супрун забезпечити відповідний моніторинг та контроль за цінами на лікарські засоби.
Нагадаємо, В.Гройсман наголосив, що з січня в Україні мають запрацювати референтні ціни на ліки.